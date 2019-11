Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal monstru in studioul Antena 3 in noaptea alegerilor! Realizatoarea Antena 3 Oana Stancu l-a pus la punct pe Alexandru Cumpanașu, caruia i-a cerut sa iși ceara scuze fața de familia Luizei Melencu pentru ca a indus-o in eroare cu videoclipul din Italia in care s-a presupus ca aparea…

- DIICOT solicita sprijinul FBI in cazul Caracal. In acest sens, vineri, s-a transmis deja in Statele Unite o cerere de asistența judiciara internaționala. Se solicita sprijinul FBI in vederea efectuarii unei expertize genetice pentru stabilirea ADN-ului mitocondrial in cazul Luizei Melencu (cel care…

- Este vorba de o neclaritate aparuta in urma compararii ramașițelor din padure cu mostrele mostrele ADN prelevate de la mama și tatal Luizei Melencu. REziltatul ar indica faptul ca tatal Luizei Melencu nu este tatal bilologic al fetei. “A aparut o neclaritate la testele ADN, declara Adina Anghelescu,…

- Se anunta o noua zi tensionata la Caracal, acolo unde va avea loc reconstituirea rapirii si uciderii Luizei Melencu. Intocmai cum s-a procedat si in cazul reconstituirii Alexandrei Macesanu, anchetatorii vor pleca cu Gheorghe Dinca de la locuinta lui si vor reface traseul acestuia din data de 14 aprilie,…

- Ministrul interimar de interne, Mihai Fifor, secretar geneal al PSD, lanseaza critici dure la adresa presedintelui Iohannis, in ziua in care ii expira mandatul la MAI. Fifor afirma ca Iohannis da dovada de dispret pentru oameni si de crunta indiferenta pentru tragedia de la Caracal, pentru ca lasa Ministerul…

- O serie de documente publice ale ANAF, o serie de date oficiale ale Registrului Comertului si din Monitorul Oficial al Romaniei il arata pe generalul de brigada al DGPI (al Directiei Generale de Protectie Interna, serviciul secret al MAI), Nucu Gheorghe Marin, ajuns numarul 2 in MAI ca secretar de stat…

- Procurorii DIICOT au extins urmarirea penala in cazul de la Caracal si pentru complicitate la omor, pe numele sotiei lui Gheorghe Dinca, a declarat, vineri, seful DIICOT, Felix Danila. Banila a precizat ca cercetarea penala a fost extinsa pe numele Elenei Dinca, sotia lui Gheorghe Dinca, pentru complicitate…

- Apar noi date infricoșatoare in ancheta de la Caracal. Cercetarile efectuate in casa groazei au scos la iveala nu mai puțin de 40 de peste de sange descoperite de anchetatori in diferite locuri. O parte dintre acestea, descoperite pe patul suspectului Gheorghe Dinca, aparțin Luizei Melencu, fata de…