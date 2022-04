Constantin Budescu a ”inchis” sezonul 2021-2022, dupa ce a avut parte de o accidentare complicata in prima repriza a meciului FC Voluntari – Farul, din etapa 3 a play-off-ului Ligii 1, scor 1-0 pentru ilfoveni. Budescu, mijlocaș ofensiv nascut in anul 1989, a rezistat pe teren doar 34 de minute in partida mai sus amintita, fara sa fie atins de vreun adversar, mijlocașul ploieștean prabușindu-se pe gazon in momentul in care se pregatea de o preluare a mingiei, acesta ieșind de pe teren pe targa. In urma primelor investigații facute la stadion, verdictul pentru Budescu este acela de tendon rupt,…