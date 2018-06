Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Suprem spaniol l-a condamnat marti in apel pe Inaki Urdangarin, cumnatul regelui Felipe al VI-lea, la 5 ani si 10 luni de inchisoare pentru acuzatii de coruptie, reducand pedeapsa pronuntata in februarie, in prima instanta, de 6 ani si 3 luni de detentie, relateaza AFP, Reuters si EFE, citand…

- Inaki Urgandarin, sotul Infantei Cristina, este primul membru al familiei regale a Spaniei care este trimis la inchisoare. El primise initial o condamnare de 6 ani si 3 luni, dar Curtea din Palma de Mallorca a decis reducerea pedepsei cu cinci luni. Procesul, in care Inaki Urdangarin, fost…

- Guvernul spaniol al socialistului Pedro Sanchez, Executivul din care fac parte cele mai multe femei pe care tara l-a avut in istoria sa si cu un caracter proeuropean marcat, a depus juramantul joi in fata regelui Felipe al VI-lea, relateaza AFP. Acest Guvern este alcatuir din 11 femei ministru, in posturi…

