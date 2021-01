Cumnatul Olguței Vasilescu, numit director general interimar al Aeroportului Craiova Consiliul de Administrație al Aeroportului l-a numit pe Manda in funcția de director interimar, pe data de 5 ianuarie, scrie Gazeta de Sud. Alte doua persoane AU MURIT dupa ce s-au vaccinat anti-covid. S-a declanșat o ancheta Anterior, el a fost administrator și director general la RAT SRL Craiova, societatea care gestioneaza transportul public in comun din Craiova, funcție din care a demisionat in luna noiembrie 2020. In perioada 2017 - 2019, Manda a ocupat funcția de administrator public al municipiului Craiova. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Manda este, incepand de aseara, noul director general interimar al Aeroportului Internațional Craiova (AIC). Ultima data administrator și director general la RAT SRL Craiova, funcție din care și-a dat demisia in noiembrie 2020, Manda a fost numit oficial la AIC prin hotarare a Consiliului de Administrație…

- Consiliul de Administratie al Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 11.11.2020, a numit incepand cu data de 17.12.2020 , in functia de director general pe Ilie Marius. Consiliul de Administratie al Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 11.11.2020, a numit incepand cu data de 17.12.2020, in functia…

- Mihaela Prodeus a fost numita la inceputul lunii noiembrie director general la SMART S.A., societatea care asigura mentenanța pentru Transelectrica. Nu are nicio legatura cu domeniul, dar este om de baza la PNL. Ca și noul președinte CA, Florentin Popa, secretar general al PNL Argeș. El a candidat de…

- Compania Electroarges SA anunta numirea in functia de director general interimar a lui Mike Campan, incepand cu data de 13 noiembrie, pentru o perioada de sase luni. Conform unui comunicat al companiei, pana in prezent Mike Campan a detinut functia de consilier de Dezvoltare in cadrul Electroarges,…

- In prezent, functia este asigurata de Costel Stanca. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul oficial privind organizarea concursului pentru postul de director general al CN APM Constanta SA.Compania Nationala Administratia Porturilor Constanta SA a anuntat organizarea concursului pentru functia…

- Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, intrunit marți, 13 octombrie, l-a numit pe Teodor Țigan in funcția de director general, cu un mandat pana la 31 decembrie 2021.Selecția directorului general al Romsilva s-a derulat conform Ordonanței de Urgența 109/2011 ...

- Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, intrunit marți, 13 octombrie, l-a numit pe Teodor Țigan in funcția de director general, cu un mandat pana la 31 decembrie 2021. Selecția directorului general al Romsilva s-a derulat conform Ordonanței de Urgența 109/2011 privind…

- Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, intrunit marți, 13 octombrie, l-a numit pe Teodor Țigan in funcția de director general, cu un mandat pana la 31 decembrie 2021. Selecția directorului general al Romsilva s-a derulat conform Ordonanței de Urgența 109/2011 privind…