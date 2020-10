Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu e un barbat norocos, cu o soție descurcareața foc, chiar daca este gravida. Frumoasa partenera a antrenorului nu s-a dat inapoi de la nici o activitate, deși caldura parca i-a pus cateva mici probleme.

- Bindi Irwin, fiica lui Steve Irwin, cunoscut drept Vanatorul de Crocodili, a anunțat ca este insarcinata. Ea a povestit cum a reacționat cand a aflat și cum i-a dat veste cea mare soțului ei.

- Afaceristul a lansat o provocare pentru public, punand in joc o vila, pe care o daruieste gratis. „Ai o vila gratuit daca imi gasești ca am avut vreo relație. Iți dai seama ca daca ar fi, vine aia acum cand aude și spune: eu am fost, vreau vila! Sa vina! N-o sa gaseasca! Ca-mi place mie… pun mana,…

- Irina Deaconescu este insarcinata și va deveni mamica la doar 22 de ani. Vestea a luat prin surprindere pe toata lumea, caci iubita lui Cristi Manea a ales sa țina sarcina ascunsa pana acum. Cum a aflat vloggerița ca este insarcinata și care a fost reacția fotbalistului CFR-ului? „M-au lasat picioarele“.…