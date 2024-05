Cumetrii și rubedenii…pe banii publici! A devenit o practica ca rudele politicienilor de marca sa prinda un post calduț la stat.Este vorba de DAN RADU RUȘANU, deputat in legislatura 2000-2008, senator 2008-2012, deputat 2012-2016 și președintele Autoritații de Supraveghere Financiara unde a fost retribuit cu miii de euro. Așa cum era dumnealui obișnuit, a facut diligențele necesare și hop un post calduț pentru „ruda” sa, Sanda RUȘANU la D.G.A.S.P.C. sector 6 pe vremea primarului Cristian POTERAȘ, in calitate de inspector de specialitate la Serviciul protecție de tip rezidențial (2002-2005). Exact in perioada cand domnul deputat era… Citeste articolul mai departe pe ataclapersoana.ro…

Sursa articol: ataclapersoana.ro

