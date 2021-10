Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 5 octombrie, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Jibou au acționat in sistem integrat cu alte atutoritați cu atribuții in domeniu, pentru prevenirea și combaterea distrugerilor de culturi agricole, in comuna Surduc. Efectivele angrenate in activitați au identificat 15 cabaline lasate nesupravegheate…

- Ziua de marți, 14 septembrie, ar putea fi una de trista amintire pentru justiția din Romania, care sa marcheze o ruptura fara precedent intre judecatori și procurori. Secția pentru procurori a CSM va analiza cererea procurorului DNA Melinda Diaconescu de aparare a reputatiei profesionale…

- Plenul CSM reacționeaza dur la un comunicat transmis de trei membri ai Secției pentru procurori. Dupa ce procurorul Cristian Ban, aflat in concediu, a facut presiuni pentru adoptarea unei poziții favorabile continuarii procedurii de selecție a unor procurori de rang inalt, demarata de Stelian Ion,…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor si Asociatia Initiativa pentru Justitie solicita desfiintarea Inspectiei Judiciare si crearea a doua structuri de inspectie judiciara cu personalitate juridica distincta, una pentru judecatori…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii transmite ca „a luat act cu ingrijorare de declarațiile președintelui Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu”, potrivit carora „justiția nu iși face datoria in privința primarului sectorului 1”, „nu mai are rost sa mai așteptam de…

- Amintim ca la finele sesiunii trecute, Silviu Vasile Ciocoiu, procuror constantean al Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, a fost numit in functia de inspector judiciar. Inspectia Judiciara scoate la concurs 12 posturi vacante de inspectori judiciari din care 4 posturi la Directia de…

- Strangerea de semnaturi pentru demiterea primarului de la Sectorul 1 a demarat, dar cu forta si determinarea initiala. Principalul motiv ramane neridicarea gunoaielor de pe strazi, iar in subsidiar presupusa fraudare a alegerilor. Apar filmulete in care se vad persoane cu saci de voturi, persoane…

- Vicepremierul Dan Barna afirma ca USR-PLUS nu ia in calcul iesirea de la guvernare in cazul in care UDMR se opune desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie in formula agreata de Guvern, precizand ca acest lucru s-ar putea intampla doar in cazul in care nu ar mai exista nicio…