Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii croat a anuntat luni ca in luna martie a evitat un scandal international privind participarea Batalionului de onoare si protocol la o ceremonie comemorativa in Bosnia, transmite agentia de presa Hina. Intr-un comunicat, ministerul a mentionat ca in 17 martie biroul presedintelui…

- Abdulrazak Gurnah, laureatul premiului Nobel pentru Literatura pe 2021, s-a dovedit a fi necunoscut pentru mare parte din public, dupa ce Academia Suedeza a lansat pe retelele de socializare un sondaj in acest sens. Academia Suedeza a intrebat joi, pe Twitter, la scurt timp dupa anuntarea…

- Considerat unul dintre liderii gruparii de tip mafiot Sportivii, Faraonul de la Madrid, cumatrul lui Vali Nebunu, s-a filmat in pat cu amanta și a dezvaluit, in exclusivitate pentru SPYNEWS, ca iși parasește familia pentru „trufandaua” din Craiova.

- Un bodyguard din Spania care i-a asigurat securitatea celebrului fotbalist Cristiano Ronaldo a ajuns paznic la interlopii din Romania, fiind filmat la un chef al Sportivilor, unde „euroii” au zburat „fara numar”.

- Jucatorul german Alexander Zverev, locul 5 ATP si cap de serie numarul 3, s-a calificat in finala turneului de 1.000 de puncte de la Cincinnati, potrivit news.ro. El l-a invins, sambata, cu scorul de 6-4, 3-6, 7-6 (4), pe grecul Stefanos Tsitispas, lcoul 3 ATP si cap de serie numarul 2.…

- Incidentul de sambata, 21 august, a implicat un șofer de 25 de ani, aflat la volanul unei mașini cu numere de Buzau, și un conducator de 44 de ani din Bihor, Potrivit politistilor, in cauza a fost deschis un dosar penal pentru lovire si distrugere, scrie Antena 3 . Dintr-un motiv inca necunoscut, in…