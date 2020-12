Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta procurorilor de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei cu privire la radauțeanul Vasile Lavric, suspect ca a ucis patru femei, soții sau concubine, ar putea fi extinsa la un numar total de șase victime, plus eventual inca doua adiacente. Pare aproape de ...

- Vasile Lavric, radauteanul suspectat ca a ucis patru femei, a mai fost casatorit de doua ori, la inceputul anilor '90. Una dintre sotiile sale a murit intr-un presupus accident de circulatie, iar cealalta ar fi facut infarct la doar 21 de ani.

- Ancheta procurorilor de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei cu privire la radauțeanul Vasile Lavric, suspectat ca a ucis patru femei, soții sau concubine, ar putea fi extinsa la un numar total de șase victime. Pare aproape de necrezut, dar Vasile Lavric a mai ...

- Anchetatorii care il cerceteaza pe Vasile Lavric considera ca, pe langa cele patru femei apropiate acestuia, care au disparut fara urma, mai exista alte doua care au murit in condiții cel puțin suspecte. Mai exact primele doua soții ale barbatului, prima decedata intr-un accident imediat dupa divorțul…

- Vasile Lavric, radauteanul in varsta de 62 de ani, cunoscut sub denumirea de "mancatorul de femei", a fost ridicat in aceasta dimineața de la domiciliul sau și dus la audieri la București, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Barbatul a fost saltat dupa ce la ...

- Doi romani au fost transportati la spital, grav accidentanti de un sofer. Martorii care au asistat la intrega scena spun ca soferul i-a lovit in mod intentionat pe cei doi soti. Barbatul, originar din judetul Suceava, este cautat de Politie. Doi romani au fost grav raniti cand un sofer a dat intentionat…

- Doi barbați au murit, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un tren, in zona localitații Dumbraveni, județul Suceava. Traficul feroviar intre Suceava și Botoșani este blocat, informeaza Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul…

- Solista de muzica populara Daniela Cusnir a murit, luni dimineata, intr-un accident rutier produs pe raza comunei Darmanesti din judetul Suceava. Masina in care se afla artista s-a izbit violent intr-un autoturism parcat pe marginea drumului.