Stiri pe aceeasi tema

- Ajustarea setarilor boilerului, reducerea vitezei de rulare si renuntarea la zborurile cu avionul pe distante mici in favoarea calatoriilor cu trenul sunt cateva dintre recomandarile Agentiei Internationale a Energiei (IEA) pentru consumatorii care vor sa-si reduca dependenta de Rusia si sa isi micsoreze…

- Adrian Negrescu, analist financiar, a vorbit despre ce ar urma sa faca Romania avand in vedere condițiile impuse de Rusia referitoare la gaz. Analistul a comentat declarația ministrului Energiei, Virgil Popescu, privind modurile in care Romania va fi afectata de hotararea Gazprom de a sista exporturile…

- Casa Alba ia in considerare deblocarea a pana la 180 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale SUA, in urmatoarele luni. Cantitatea echivaleaza cu cererea globala pentru doua zile, ar fi cea mai mare din ultimii 50 de ani si ar fi a treia decizie americana de acest fel din ultimele…

- Un nou moment care marcheaza nivelul la care a ajuns dezbaterea in Parlamentul Romaniei s-a intamplat in plenul din 22 martie. Deputat USR, Iulian Bulai a fost tras de ureche (la propriu) de cel care a devenit intre timp unic președinte al AUR, George Simion. Nu este prima altercație dintre cei doi,…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei și fost diplomat, considera ca Romania nu va fi atacata de Rusia, care nu poate duce o confruntare directa cu forțele NATO. De asemenea, fostul ministru are și un mesaj adresat barbaților speriați, care vor sa fuga din Romania, de teama unu razboi. “Indiferent…

- Uniunea Europeana a prezentat marti un nou plan de reducere a dependentei sale de energia rusa, pe fondul invaziei Ucrainei de catre Moscova, al preturilor in crestere vertiginoasa si al unui potential embargou al titeiului rusesc, transmite CNBC. Comisia Europeana, bratul executiv al UE,…

- Statele membre ale Agentiei Internationale a Energiei (IEA) au decis marti sa elibereze 60 milioane de barili de petrol din rezervele lor strategice, a anuntat ministrul japonez al Industriei, Koichi Hagiuda, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a impins cotatia barilului de petrol peste pragul…

- Afacerile din Europa ale grupului Gazprom, cel mai mare producator mondial de gaze naturale, au intrat in vizorul Autoritatilor de reglementare in domeniul concurentei din Uniunea Europeana care au in vedere sa isi intensifice activitatile de strangere de informatii cu privire la activitatea rușilor,…