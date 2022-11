Cum vrea UE să confiște activele înghețate ale Rusiei Comisia Europeana a propus confiscarea activelor inghetate ale Rusiei pentru a pedepsi Moscova pentru invazia Ucrainei, explorand optiuni legale cu partenerii UE pentru a compensa Kievul pentru pagubele aduse tarii, informeaza Reuters.Functionari din Uniunea Europeana, Statele Unite si alte tari occidentale dezbat de luni de zile cum sa sechestreze in mod legal activele rusesti detinute in strainatate – atat de stat, cat si private – inghetate prin sanctiuni.Problema este ca in majoritatea statelor membre UE, sechestrarea bunurilor inghetate este posibila legal numai in cazul in care exista o… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

