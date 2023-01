Stiri pe aceeasi tema

- Turismul va fi una dintre caile menite sa ajute la reconstrucția Ucrainei, care dorește sa transforme actualele zone de razboi, ca urmare a invaziei ruse, in destinații turistice care sa fie un memento al ororilor razboiului. Anunțul a fost facut de delegatia ucraineana care va participa saptamana viitoare…

- Washingtonul ia in calcul sa ii furnizeze Ucrainei vehicule de lupta blindate Bradley, a anuntat miercuri presedintele american Joe Biden, transmite DPA. Potrivit Pentagonului, vehiculul de lupta blindat Bradley este de obicei echipat cu un tun, o mitraliera si proiectile antiblindaj. Intrebat de un…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- Atacuri rusești au fost raportate, joi, in mai multe zone din Ucraina, bombardamentele puternice in numeroase regiuni deteriorand infrastructura, inclusiv alimentarea cu energie electrica a celei mai mari centrale nucleare din Europa, relateaza Reuters. Centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei…

- Generalul Serghei Surovikin, care a fost numit recent in funcția de comandant al operațiunilor militare ale Rusiei, a afirmat ca obiectivul strategic este ca “Ucraina sa devina independenta de Occident și de NATO și un stat prietenos cu Rusia”. Intr-un interviu acordat saptamana trecuta, Surovikin a…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, miercuri, decretarea legii marțiale in cele 4 regiuni ale Ucrainei pe care Rusia pretinde ca le-a anexat – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, relateaza Reuters. “Decretul va fi trimis imediat Consiliului Federației pentru aprobare. Duma de Stat a fost…