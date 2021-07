Tudor Chirila a gasit o soluție geniala pentru ca trupa Vama sa organizeze concerte inedite in toata țara! Fanii s-au bucurat enorm in momentul in care artistul a facut anunțul, iar acesta se va imbogați dupa ce iși va pune ideile in aplicare. Ce pregatește Tudor Chirila. Veste uriașa pentru romani! Tudor Chirila a anunțat […] The post Cum vrea Tudor Chirila sa se imbogațeasca din concertele Vama. Ce metoda ingenioasa și geniala a gasit appeared first on IMPACT .