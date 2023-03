Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii europeni ar putea invata sa conduca incepand cu varsta de 17 ani si vor putea chiar sa obtina un permis de conducere, conform unor propuneri prezentate de Comisia Europeana in aceasta saptamana. Oficialii europeni pregatesc modernizarea normelor privind permisele de conducere si vor sa aduca…

- Un avion de lupta al SUA a doborat vineri (10 februarie) un obiect de la mare altitudine deasupra statului Alaska de marimea unei mașini mici, la ordinul președintelui Joe Biden, a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, potrivit Reuters. Kirby a spus reporterilor ca multe detalii nu…

- Este pentru a doua oara cand este vazut un balon de spionaj chinez, de data aceasta deasupra Americii Latine, dupa cum a afirmat Pentagonul. Este un nou caz care racește relatiile dintre Washington si Beijing. Șeful diplomatiei americane Antony Blinken și-a amanat in ultima clipa o vizita in China.

- O nota interna cu instrucțiuni clare, inclusiv in materie de cod vestimentar, a fost transmisa la Bruxelles, in condițiile in care oficialii UE se pregatesc sa ajunga la Kiev, unde va avea loc un summit Ucraina-Uniunea Europeana, scrie Politico. Politicienilor participanți la eveniment li se recomanda…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene vor discuta miercuri, 4 ianuarie, despre un așa numit „raspuns comun” referitor la persoanele care vin din China, unde epidemia de COVID-19 pare sa fi scapat de sub control, a anuntat Suedia, care a preluat presedintia semestriala a UE, a informat AFP, citata…

- Comisia Europeana se reunește astazi, 29 decembrie, pentru a discuta eventuale „masuri pentru o abordare coordonata” de catre statele membre ale UE dupa explozia de cazuri COVID din China, a informat AFP, preluata de Agerpres. „In lumina situatiei pandemiei din China”, executivul european va convoca…

- Noul val COVID-19 din China provoaca ingrijorare in ceea ce priveste raspandirea unor posibile noi variante, iar o modelare realizata de un institut de cercetare din Londra sugereaza ca numarul infectarilor zilnice ar depasi 1 milion, informeaza DPA. Ministerul Sanatatii din China a facut un apel la…

- Evoluția relațiilor romano-chineze in perioada Razboiului Rece a cunoscut mai multe etape, fiind marcata pe de o parte de relațiile existente intre Republica Populara Romana (RPR)/Republica Socialista Romania (RSR) și URSS și, pe de alta parte, de divergențele dintre Beijing și Kremlin.