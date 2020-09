Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a explicat, marți seara, ca in cazul in care o școala adopta sistemul hibrid - invațamant clasic in combinație cu școala online - copiii care stau acasa vor urmari...

- Ministerul Educației și Cercetarii lanseaza portalul de informare educatiacontinua.edu.ro, instrument online dedicat tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar in care se va desfașura activitatea in anul școlar/universitar 2020-2021, ca urmare a evoluției pandemiei de COVID-19. Anunțul…

- Monica Anisie a declarat miercuri seara ca decizia privind modalitatea in care se vor prezenta elevii la cursuri va fi luata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Totodata, ministrul Educației a precizat ca in momentul de fata nu sunt suficienti medici sau asistente in cabinetele…

- Profesorul Alin Pașca din Ștei a inaintat o scrisoare deschisa catre Ministrul Educației, Monica Anisie, prin care reclama masurile luate de autoritați in perioada pandemiei de coronavirus, in domeniul invațamantului.

- Testarea profesorilor și a elevilor in masa nu este posibila, spun specialistii din sanatate si nici nu este indicata. In plus, parintii nu vor putea sa țina copiii acasa, decat daca au recomandari medicale in acest sens.Ministrul Educației și reprezentanți ai Ministerului Sanatatii au dat…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a afirmat, luni, ca sunt șanse mici ca școala sa se redeschida la toamna, ea spunand ca cel mai bun scenariu va fi acela in care o parte dintre elevi vor veni fizic la unitațile de invațamant, iar restul vor participa la cursuri din fața calcultatorului.

- Guvernul discuta, in sedinta de marti, o hotarare pentru alocarea de sume de la bugetul de stat pentru amenajarea de toalete in interiorul a 375 de unitati de invatamant preuniversitar de stat.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a cerut introducerea pe ordinea de zi suplimentara a sedintei…

- Evaluarea Naționala 2020 debuteaza pe 15 iunie, cu proba la Limba și Literatura Romana, iar elevii de clasa a VIII-a trebuie sa ajunga la școala mai repede pentru examenul care incepe la ora 09.00. Ministrul Educației Naționale Monica Anisie a facut, duminica, noi precizari despre examenul de Evaluare…