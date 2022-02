Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu ajunsese sa cantareasca 120 de kilograme, iar sanatatea lui a fost pusa in pericol, așa ca, juratul de la „Chefi fara limite” a luat o decizie importanta. Cu dieta minune a reușit sa scape de peste 50 de kilograme.„Am zis ca vreau sa fac o schimbare. Dar cred ca erau si toate date…

- Brigitte Pastrama nu a mai rezistat și a izbucnit in lacrimi la TV. Fosta soție a lui Ilie Nastase și actualul ei soț, Florin Pastrama, au avut mari probleme dupa ce au vandut maști contrafacute. Celebra casa de moda Louis Vuitton cere daune celor doi soți.Reprezentanții casei de moda Louis Vuitton…

- Casa de moda Louis Vuitton s-ar fi constituit parte civila și cere despagubiri in dosarul in care Florin și Brigitte Pastrama sunt acuzați ca au comercializat maști contrafacute sub sigla unor branduri renumite. In vara anului trecut, polițiștii au facut percheziții in vila soților Florin și Brigitte…

- Brigitte și Florin Pastrama sunt cercetați, asta dupa ce au comercializat maști contrafacute. Celebra casa de moda Louis Vuitton cere daune de la cei doi soți. Iata ce a declarat vedeta la Antena Stars!

- Brigitte Pastrama este foarte implicata in afacerile pe care le are, iar in restaurantul pe care l-a primit de la Ilie Nastase dupa divorț a investit zeci de mii de euro. Fosta soție a jucatorului de tenis a reușit sa puna restaurantul pe picioare.In pandemie, Brigitte Pastrama și-a deschis mai multe…

- Soția lui Daniel Onoriu face declarații dureroase, dupa ce soțul ei a ajuns la spital, in stare grava, in urma cu cateva zile. Pilotul de raliuri a fost internat de urgența, dupa ce a suferit o operație de micșorare a stomacului in Turcia. Isabela Onoriu spera la o minune și marturisește ca doarme in…

- Brigitte Pastrama a facut o criza de nervi cand a vazut cum arata apartamentul pe care il cumparase pentru fiul ei. Roby a distrus pereții și mobilierul. O cearta monstru a izbucnit intre cei doi. Dupa ce fosta soție a lui Ilie Nastase a investit zeci de mii de euro in apartament, ea a avut parte de…

- Florin Pastrama este un barbat responsabil atunci cand vine vorba de familia sa. Afaceristul iși imparte timpul atat cu treburile din viața cotidiana, cat și cu afacerile. Dovada sunt imaginile noastre surprinse de paparazzi Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania.