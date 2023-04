Cum vrea să-și spele imaginea Ana Morodan după scandalul în care a fost implicată Ca sa-și mai spele din rușinea scandalului de acum aproape o luna, vedeta s-a implicat in promovarea unei campanii umanitare. Ea a postat un mesaj in acest sens pe pagina de socializare, acolo unde a precizat ca și ea va dona obiecte și piese de decor pentru asociația pe care o susține. Ana Morodan a mai explicat ca printre obiectele care pot fi donate se numara haine și accesorii pentru copii și adulți, jucarii, genți sau ghiozdane. Reamintim ca Morodan s-a ales cu mai multe dosare penale dupa ce a fost prins beata la volan, de doua ori in aceeași zi. The post Cum vrea sa-și spele imaginea Ana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

