Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat, joi, ca partidul il sustine pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei, fara ca acesta sa se inscrie in partid, in speranta ca si alte formatiuni vor dori sa mearga cu aceasta varianta."In 2016, bucurestenii, din pacate, au luat o decizie care a dus Bucurestiul in pragul…

- Oana Lis traiește pe picior mare, iar daca de foarte multe ori se plangea ca nu ii ajung banii și ca nu știe cum sa se mai descurce, iata ca vedeta și-a cumparat un bolid de lux cu care face curse prin Capitala. Paparazzii SpyNews.ro au fost pe urmele ei și au aflat ce face soția fostului primar al…

- Un proiect ce vizeaza demararea procedurilor de identificare a unui teren pentru o instalatie de tratare termica a deseurilor se afla pe ordinea de zi de vineri a Consiliului General al Municipiului București.Citește și: Victor Ponta poveste TERIFIANTA cu mama lui, din spitalele romanești:…

- Ninsorile abundente care au abatut asupra Bucureștiului și județului Ilfov au generat probleme foarte mari. Conform ISUBIF, in aceasta noapte s-au inregistrat 106 intervenții pentru copaci rupți, semafoare cazute și zeci de copaci rupți. Bilanțul este valabil pentru ora 05.00, dar echipajele ISUBIF…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, joi, la Interviurile Libertatea, ca Alianta USR-PLUS va avea in mod cert un candidat unic la alegerile pentru Primaria Capitalei, urmand a se decide intre Nicusor Dan si Vlad Voiculescu."Alianta va avea un singur candidat, se discuta pentru a gasi cea mai echilibrata…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca partidul pe care il conduce va avea un candidat pentru Primaria Bucuresti, dar crede ca in lupta pentru Capitala trebuie facuta o strategie. El sustine ca ALDE este deschis la o discutie privitoare la posibilitatea sustinerii unui candidat comun al…

- Mihai Chirica a declarat, luni, inainte de intalnirea cu ministrul Mediului, ca orasul pe care il conduce este pe drumul cel bun. „Am avut o statie cu 36 de depasiri (depasiri ale nivelului de poluare cu praf in 2019 – n.r.), alta statie cu 59 de depasiri, oarecum peste medie, dar avand in vedere ca…

- Premierul Ludovic Orban, a declarat luni, in urma ședinței Biroului Executiv, chestionat despre oferta USR-PLUS pentru PNL de a trimite un candidat comun pentru alegerile locale, ca Alianța ar trebui sa-și rezolve problemele interne, intai, apoi „sa lanseze apeluri”, conform Mediafax.Citește…