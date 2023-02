Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de familie ar putea primi salarii mai mari cu 50%. Insa, ca acest lucru sa se intample, aceștia trebuie sa indeplineasca o anumita condiție. Noul contract cadru al CNAS pe 2023 prevede ca medicii de familie veniți intr-un sat sa incaseze , timp de sase luni, cu 50% mai mult decat cei care lucreaza…

- Proiectul noului Contract-cadru, care va fi supus aprobarii Guvernului pentru a intra in vigoare de la data de 1 iulie 2023, a fost publicat pe site-ul CNAS (www.cnas.ro), in sectiunea „Informatii publice”, sub-sectiunea „Transparenta decizionala”. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a precizat…

- Proiectul Contractului-cadru care reglementeaza decontarea serviciilor medicale este in dezbatere publica, a anuntat Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Printre noutati se regaseste intarirea rolului medicului de familie, mai ales in depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra starii de…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca a fost publicat proiectul viitorului contract-cadru, care ar urma sa intre in vigoare la 1 iulie. Proiectul prevede, intre altele, intarirea rolului medicului de familie, in special in preventia unor boli grave, cresterea accesului persoanelor…

- Romania are o mare lipsa de medici de familie. De exemplu, in județul Mureș, sunt 278 de medici de familie și ar fi necesari 320, iar din cei existenți, 60 au ajuns sau au depașit varsta de 67 de ani, avertizeaza Rodica Biro, directorul general al Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Mureș.…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a anunțat ca intenționeaza sa elimine serviciile conexe de kinetoterapie din pachetul de servicii de baza pentru asistența medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitați clinice, masura susținuta și de SRRM. Ministerul Sanatatii nu va semna viitorul…

- Detartraj cu ultrasunete, test Frax, dar și test Babeș-Papanicolau, in cazul femeilor simptomatice, toate gratuite. Așa prevede noul proiect de Contract-cadru, pus in dezbatere publica de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate.

- Proiectul noului Contract-cadru nu limiteaza accesul asiguratilor la servicii medicale in ambulatoriu, a precizat, marti, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) intr-un comunicat. ‘Avand in vedere afirmatiile aparute in spatiul public, conform carora in proiectul noului Contract-cadru elaborat…