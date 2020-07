Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o consultare bilaterala in format de videoconferinta cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European care va avea loc pe 17 si 18 iulie la Bruxelles. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…

- Parlamentul European solicita Consiliului European „sa prezinte cu promptitudine o poziție privind formatul și organizarea Conferinței” , astfel incat vocile cetatenilor europeni sa fie auzite. COVID-19 a adus la suprafata deficiențele instituționale ale Uniunii Europene. Intr-o rezoluție adoptata cu…

- nu pentru prosperitatea industriilor poluante Klaus Iohannis participa in data de 19 iunie la video conferința membrilor Consiliului European, unde se va discuta despre bugetul alocat pentru a raspunde la criza provocata de pandemia COVID-19. Greenpeace solicita președintelui Romaniei și celorlalți…