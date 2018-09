Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu a transmis, marti, o scrisoare deschisa in care cerea demisia lui Liviu Dragnea, a premierului Viorica Dancila si numirea unui nou Guvern PSD. Marti seara, Ecaterina Andronescu a dat detalii despre ce a stat in spatele scrisorii sale. "Nu am ales un moment anume, lucrurile s-au…

- Sorina Pintea si-a prezentat, miercuri, bilantul dupa sase luni de conducere și a precizat ca au fost adoptate patru ordonanțe de urgența, 14 hotarari de Guvern și 35 de ordine de ministru, subliniind totodata ca a fost “debirocratizat partial” sistemul. Pintea arata ca s-au deblocat finanțarile…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca amnistia fiscala este un act care se adopta si nu se vorbeste mult, mentionand ca trebuie facuta o analiza in Guvern, pe baza unor simulari, iar masurile trebuie sa fie bune pentru...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, duminica seara, ca se poarta discuții pentru o posibila Ordonanța de Guvern pentru legea off-shore, el precizand ca prevederile din lege nu sunt bine definite in anexe și nu sunt clare."Parlamentarii au plecat in vacanța. E normal. Astea sunt prevederile…

- Tudorel Toader a declarat la sediul Ministerului Justitiei ca merge la guvern pentru o discuție cu premierul Viorica Dancila, dar a evitat sa spuna care este tema intalnirii și a evitat intrebarile insistente ale jurnaliștilor referitoare la OUG-ul referitor la amnistie și grațiere. La discuțiile…

- Recuperarea taxei auto este și la aceasta ora dificila de recuperat si necesita teancuri de acte, recunoaste ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Acesta i-a dat un ultimatum pana luni dimineata sefului ANAF sa simplifice procedura. Soferii care au platit din 2007 pana in 2015 aceasta taxa mai au…

- ANAF a inceput deja procedura de recuperare a sumelor incasate din chirii de catre presedintele Klaus Iohannis, a anuntat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, scrie News.ro . Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis, joi, presedintelui ANAF, Ionut Misa, si Ministerului Finantelor intrebarea…

- Codul de procedura penala care i-a scos din minți pe romani. Modificarile facute la textul legii a scos mii de oameni in strada, a adus protestatari in Parlament și a provocat, chiar și indirect, violențe intre jandarmi și manifestanți, intre deputați și jurnaliști. Acum, liderii parlamentari cer masuri…