Comisia parlamentara speciala privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta in domeniul securitatii nationale a decis, miercuri, sa trimita adrese catre toate institutiile din domeniu pentru a le solicita ca, in termen de doua saptamani, sa trimita propuneri de modificare a legislatiei, a anuntat presedintele comisiei, Claudiu Manda. "Am avut a doua sedinta a comisiei. Am avut pe ordinea de zi aprobarea solicitarii de a trimite adrese spre structurile pe care noi consideram ca au in activitatea lor zona de competenta in ceea ce inseamna securitatea nationala. Potrivit acestor…