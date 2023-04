Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele AUR, George Simion, a solicitat, Guvernului sa interzica importul de cereale, lapte si alte produse din Ucraina, mentionand ca partidul depune un proiect privind sigilarea oricarui transport care vine din aceasta tara.

- Un agent al serviciilor secrete ucrainene confirma ca George Simion s-ar fi intalnit cu un agent FSB, la Cernauți, in 2011. Informația a venit inițial de la fostul ministru al apararii din Republica Moldova, Anatol Șalaru.

- Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, la Antena 3, ca nu este adevarat ca s-ar fi intalnit in 2011 la Cernauți cu un om al serviciilor secrete rusești, așa cum a spus Anatol Șalaru, fost ministru al Apararii din Republica Moldova, ca a auzit de la directorul SIS (Serviciul de Informații și Securitate…

- ​A avut o nunta mare, dar nu a ramas cu prea mulți bani dupa. Cel puțin așa susține George Simion, liderul AUR, care s-a casatorit in august anul trecut, intr-un eveniment „popular” la Maciuca, Valcea. ​„Cat s-a strans… cat ne-a mai ramas, in sensul asta, 15.000 de euro. Facem un proiect de spital mobil.…

- Social-democrații și liberalii au inceput sa faca și calcule, și strategii politice pentru alegerile generale care, daca se vor desfașura la termen, vor avea loc in 2024. Perspectiva nu arata bine pentru PSD și PNL care din postura partidelor aflate la guvernare vad cum procentele le aluneca printre…

- In mai putin de doua luni, cel putin trei atacuri propagandistice impotriva Ucrainei au fost dirijate de Antena 3 „CNN" si, ulterior, au fost preluate de PSD, AUR si Sosoaca. In toate cele trei cazuri se poate constata acelasi tipar: atacul este lansat cu multa violenta, de obicei in prime time, este…

Deputatul AUR George Simion a sustinut, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca nu atenteaza nimeni la stabilitatea si siguranta tarii "in afara ministrilor incompetenti", cu referire la ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.

Premierul Nicolae Ciuca și președintele PSD Marcel Ciolacu au fost intampinați marți, la Iași, cu huiduieli din partea simpatizanților liderului AUR, George Simion, care organizeaza un marș de Ziua Micii Uniri.