Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul se va reuni pe 29 ianuarie, in sedinta comuna, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, au decis, luni, Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor.Potrivit calendarului stabilit de conducerea Parlamentului,…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a luat act, sâmbata, de începerea celui de-al doilea mandat al presedintelui Klaus Iohannis. În deschidere, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a prezentat Hotarârea privind validarea alegerii presedintelui…

- "Acest demers al PSD este de sicanare si constituie un argument in plus, la care noi nu doream neaparat sa ajungem, s anume de a angaja raspunderea pe bugetul de stat. Am decis sa mergem pe aceasta varianta, tocmai pentru ca s-a dovedit ca, in Parlament, exista lipsa de responsabilitate si de angajament…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca exista vointa politica din partea PNL pentru a schimba presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, dar a mentionat ca pentru a se ajunge la acest lucru e nevoie de negocieri cu partenerii.Intrebat daca exista vointa politica, in momentul de fata,…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban vor participa, luni, la ședința solemna a Parlamentului organizata cu ocazia Zilei Naționale a României, cei doi urmând sa susțina discursuri, alaturi de președinții celor doua camere ale Legislativului, Teodor Meleșcanu și Marcel Ciolacu,…

- Principalele evenimente din saptamana 2 - 8 decembrie: *** O sedinta solemna a Parlamentului va fi organizata, luni, pentru celebrarea Zilei Nationale. Potrivit memorandumului intern aprobat de Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor, vor sustine alocutiuni…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți ca liderul PSD Viorica Dancila l-a sunat ieri dupa-amiaza pentru a-l felicita pentru caștigarea alegerilor prezidențiale. "Da, m-a sunat dna Dancila ieri pe la pranz și am vorbit. M-a felicitat”, a spus Klaus Iohannis. Candidatul PNL la Presedintie…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis, marti, organizarea unei sedinte solemne a Parlamentului, pe 2 decembrie, pentru celebrarea Zilei Nationale.Potrivit memorandumului intern aprobat de Bpr, vor sustine alocutiuni, de la tribuna Parlamentului, seful statului,…