Cum vrea PSD să combată pandemia de coronavirus (document) Candidatul PSD la Camera Deputaților, Alexandru Rafila, a prezentat planul elaborat de partid pentru combaterea pandemiei de coronavirus. In programul prezentat, Rafila propune inființarea unui centru de comunicare integrat Covid-19 și testarea tuturor indivizilor, indiferent se simptome, in locurile cu incidența ridicata. “Obiectivul general e legat de reducerea transmiterii virusului si protejarea persoanelor vulnerabile. E foarte importanta consolidarea capacitatii de raspuns la nivelul asistentei medicale. Avem doua zone pe care le putem imbunatati – terapia pacientilor cu forme medii, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

