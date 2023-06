Stiri pe aceeasi tema

- "Experții vamali" invitați de Turcia vor superviza operațiunile de trecere a frontierei. Specialiștii olandezii și austrieci vor incerca sa tempereze ingrijorarile care impiedica Sofia sa accceada la spațiul Schengen, a declarat Nikolai Denkov jurnaliștilor de la POLITICO.

- German Chancellor Olaf Scholz said Thursday that next month’s NATO summit should focus on strengthening Ukraine’s military power instead of opening a process for the country to join the transatlantic alliance, according to Politico. In a speech to lawmakers in the Bundestag, Scholz urged fellow NATO…

- Instituțiile europene se pregatesc sa admita Bulgaria și Romania in Schengen in acest an, in etape. Astfel, din octombrie, cetațenii celor doua state ar putea sa calatoreasca fara viza cu avionul, iar, pana la 1 ianuarie 2024, ar urma sa fie excluse și controalele la frontierele terestre, au declarat…

- Comisia Europeana a anunțat, duminica, faptul ca Romania și Bulgaria sunt pregatite pentru aderarea la spațiul Schengen, astfel ca vor fi demarate procedurile in cel mai scurt timp. „Bulgaria și Romania sunt pregatite sa adere pe deplin la spațiul Schengen. Colaboram indeaproape cu Președinția Consiliului…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii din Uniunea Europeana nu erau ocupati – in educatie sau formare, asa-numitii NEET – in anul 2022, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Romania este campioana UE la acest capitol, urmata de Italia și Grecia, in vreme Olanda are cei mai puțini tineri…

- Blocajul politic din Bulgaria ar putea fi rezolvat in curand prin aplicarea soluției romanești ”rotativa guvernamentala”. Maria Gabriel, din partea alianței GERB-UDF, și Nikolai Denkov, din partea alianței CC-DB, au anunțat luni, intr-o conferința de presa ca vor face impreuna un guvern de mare coaliție,…

- Comisarul Uniunii Europene pentru cercetare, inovare, cultura, educatie si tineret, Mariya Gabriel, a demisionat luni din functie, acceptand provocarea de a forma un nou guvern de coalitie in tara sa natala, Bulgaria, relateaza POLITICO. Publicatia de la Bruxelles realizeaza un profil al comisarului…

- Austria isi va mentine veto-ul fata de aderarea Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen pana cand va observa o „scadere sustinuta” a numarului solicitantilor de azil, a anunțat ministrul austriac de Externe, Alexander Schallenberg, intr-un interviu preluat joi de Politico. „Ceea ce este important…