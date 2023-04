Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat astazi, ca dupa pandemia cu noul coronavirus, numarul incidentelor de violenta inregistrate in unitatile de invatamant a crescut din nou. Potrivit Agerpres, aflat la Timisoara, la o conferinta pe tema digitalizarii, ministrul Educațieia afirmat ca, impreuna…

- Mai multe școli din județul Alba, incadrate in clase de risc seismic. Lista unitaților de invațamant și gradul de risc Mai multe școli din județul Alba, incadrate in clase de risc seismic. Lista unitaților de invațamant și gradul de risc Lista cu toate cladirile instituțiilor de invațamant preuniversitar…

- Ministerul Educației a suplimentat numarul de norme alocate județului Cluj pentru profesorii care iși desfașoara activitatea in cabinetele de asistența psihopedagogica, din unitațile de invațamant preuniversitar. Pe langa cele 87 de posturi funcționale in acest an școlar de profesori consilieri…

- La nivelul Ministerului Educatiei, au fost dispuse mai multe masuri imediate privind limitarea riscului seismic in unitatile de invatamant.Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, aceste masuri vizeaza urmatoarele:Transmiterea unei adrese catre conducerea Ministerului Dezvoltarii, prin care…

- Social Tentative de frauda in școli februarie 10, 2023 10:58 Ministerul Educației a tras un semnal de alarma cu privire la o noua modalitate de frauda, intalnita in mai multe dintre unitațile de invațamant. Astfel, exista persoane ce se recomanda a fi angajați ai ministerului care solicita telefonic…

- Intarzierea livrarii kit-ului actualizat pentru Edusal, platforma digitalizata de calcul al salariilor in invațamant, este considerata de sindicaliști o dovada in plus de neseriozitate din partea Ministerului Educației. Instituția a transmis ca astazi, 8 februarie, ar trebui ca noul kit sa ajunga in…