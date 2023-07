Stiri pe aceeasi tema

- Vatamarea corporala, jignirile, aruncarea cu obiecte, amenintarea, instigarea la violenta si semnele obscene vor fi definite ca forme grave de violenta, potrivit unui proiect al Ministerului Educatiei menit sa reduca violența in școli, relateaza news.ro.Elevii implicati in astfel de acte vor fi obligati,…

- Intre 6 și 17 iulie, in zilele de joi și vineri, absolvenții clasei a VIII-a, impreuna cu parinții lor, completeaza fișele de opțiuni pentru inscrierea la liceu 2023, iar repartizarea computerizata are loc pe data de 19 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. „6 – 7 și 10 – 17…

- Elevii din șase judete, respectiv Alba, Calarași, Covasna, Dambovița, Gorj și Satu Mare, ar urma sa aiba lucrarile scrise corectate digitalizat la Evaluarea Naționala și BAC 2023, potrivit unui ordin al Ministerului Educației publicat miercuri, in Monitorul Oficial. Pentru evaluarea lucrarilor scrise…

- Calendarul Evaluarilor Naționale a fost modificat din cauza grevei profesorilor. Ministerul Educației a publicat in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea acestuia. Calendarul evaluarilor naționale a fost modificat cu privire la programarea examenelor naționale de clasa a VI-a. Acestea…

- Elevii minori, deveniti parinti, isi vor putea continua studiile, inclusiv online, au decis astazi, deputatii din comisia specialitate, in timpul dezbaterilor la proiectul legii invatamantului preuniversitar. Un vot pozitiv a primit si propunerea ca toate cheltuielile privind naveta elevilor pentru…

- Ministerul Educației a propus in premiera un amendament privind educația mamelor gravide și a elevilor parinți, in ședința de luni a Comisiei de Invațamant, in care se dezbate proiectul legii Educației.

- Detinerea de arme, consumul de droguri, de bauturi alcoolice sau alte substante interzise, fumatul, participarea la jocuri de noroc in perimetrul unitatii de invatamant, inclusiv folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs sunt interzise in scoala, prevede un amendament al PNL, PSD si al…

- Violenta fizica sub orice forma din scoli se va sanctiona, iar exmatricularea elevilor se poate face doar in situatii foarte grave, cu drept de reinscriere in anul scolar urmator, in aceeasi unitate de invatamant, cu exceptia elevilor din invatamantul postliceal, prevede un amendament al PNL, PSD si…