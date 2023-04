Cum vrea Ministerul Educației să combată violența și consumul de droguri în școli Problema violenței, dar și cea a consumului de droguri in unitațile de invațamant din Romania se afla in atenția autoritaților. S-au anunțat noi masuri pentru combaterea acestor doua mari teme care trebuie sa-și gaseasca rezolvare. Miercuri, Ministerul Educației a organizat o intalnire de lucru la care au participat reprezentanții principalelor instituții implicate in combaterea violenței […] The post Cum vrea Ministerul Educației sa combata violența și consumul de droguri in școli first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

