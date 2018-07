Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a spus, la Romania TV, ca printre prioritatile Guvernului se afla adoptarea unei Ordonante de Urgenta privind legea offshore. "Se fac discutii acum pentru o posibila Ordonanta de Guvern in ceea ce priveste legea offshore. Eu am spus, dupa adoptarea legii in Comisia de specialitate…

- In realitate, imediat dupa trimiterea legii la promulgare, Liviu Dragnea, cu cei de la Ministerul Finantelor alaturi, a inceput discutii cu reprezentantii titularilor de acorduri pe "corectarea" formulelor de calcul al impozitelor prevazute in legea proaspat adoptata de Camera Deputatilor. Potrivit…

- Șeful PSD Liviu Dragnea s-a grabit sa-și asume Legea offshore privind exploatarea gazelor din Marea Neagra, prezentand varianta adoptata luni de Camera Deputaților ca fiind mult imbunatațita fața de cea care a trecut de Guvern și de Senat. Chiar miercuri seara s-a laudat la Antena 3 ca dupa o "munca…

- Discutiile finale pe Legea Offshore au fost impinse ca la fotbal, in reprizele de prelungire. Dar, parlamentarii coalitiei PSD-ALDE, supervizati, din umbra, de Liviu Dragnea, se gasesc intr-o situatie extrem de complicata.

- Discutiile finale pe Legea Offshore au fost impinse ca la fotbal, in reprizele de prelungire. Dar, parlamentarii coalitiei PSD-ALDE, supervizati, din umbra, de Liviu Dragnea, se gasesc intr-o situatie extrem de complicata.

- Discutiile finale pe Legea Offshore au fost impinse ca la fotbal, in reprizele de prelungire. Dar, parlamentarii coalitiei PSD-ALDE, supervizati, din umbra, de Liviu Dragnea, se gasesc intr-o situatie extrem de complicata.

- Liviu Dragnea ii așteapta pe liderii PSD din teritoriu in biroul sau de la Parlament la ora 14:00 inaintea ședinței CEX, au declarat surse din interiorul partidului pentru Hotnews.ro. Se așteapta ca Dragnea sa ceara un vot de susținere social democrațiilor, vot care sa-l mențina in funcția de președinte…

- "In legatura cu ultima amenintare a presedintelui Iohannis la adresa prim-ministrului Viorica Dancila- este continuarea unui plan, a unui set de actiuni ale presedintelui indreptate impotriva Guvernului. Orice actiune interna, externa pe care o face Guvernul si nu este pe placul presedintelui este…