Cum vrea Lada să se relanseze și care este planul pentru Europa Marca Lada, parte a grupului Renault, are un plan amplu de relansare și, deși Rusia va ramâne piața de baza, un model va intra și în Europa de Vest: noua Niva care va fi lansata în 2024 și va fi moderna fața de celebra Niva care nu s-a schimbat prea mult din punct de vedere mecanic în 40 de ani. Vor veni mai multe modele ale marcii ruse în urmatorii 4 ani, dar nu se pune problema ca Lada sa concureze Dacia în UE, la fel cum nici Dacia nu concureaza cu Lada în Rusia. Lada învața însa de la Dacia, fiindca șeful companiei și designerul șef au… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

