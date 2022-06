Cum vrea Instagram să verifice identitatea la crearea contului. Interzis minorilor Pentru a limita acesul minorilor in aplicație, Instagram lanseaza reguli noi, cu mult mai stricte in ceea ce privește verificarea identitații la deschiderea unui cont, masura fiind luata pentru nu permite accesul minorilor. Astfel, administratorii platformei iau in calcul ca noua metoda de verificare inclusiv selfie-ul video. Un software de analiza facial va avea rolul de a stabili varsta solicitantului, in funcție de trasaturile feței. Nu in ultimul rand, este foarte posibil sa li se ceara utilizatorilor sa arate buletinul reprezentanților aplicației, la crearea contului, ori sa convinga trei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

