- Daca ar exista cadru legislativ, problema animalelor fara stapan ar fi rezolvata mult mai repede, spune presedintele Consiliului Judetean Ilfov. „Noi am inceput aceasta campanie acum circa un an de zile. Am reusit sa derulam acest proiect, evident doar cu sprijinul unor ONG-uri deoarece, din pacate,…

- Doua propuneri pentru noua lege a pensiilor ar putea fi avansate la inceputul acestei saptamani, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budai. Acesta evita sa anunțe deocamdata informații exacte „din respect pentru seniorii Romaniei” „Lucram in acest moment si intr-o zi, doua voi duce in coalitie doua propuneri…

- ”Cea mai grava forma de nedreptate e justitia inchipuita” (Platon) Doamnelor si domnilor, 8.000 de oameni in detentie ilegala. Aceasta este cifra neoficiala a masacrului judiciar din Romania ultimilor 4 ani reprezentat de nerespectarea deciziei nr. 297/2018 a Curtii Constitutionali de catre magistratii…

- Romania s-ar putea alinia in randul țarilor in care Tik tok-ul este interzis in instituțiile publice.Nicolae Ciuca a declarat decizia poate fi luata doar pe baza unei analize a specialistilor, insa nu vede nicio problema sa ne aliniem comportamentului Comisiei Europene „O asemenea decizie trebuie sa…

- Pensionarii care au probleme stomatologice vor putea sa beneficieze de vouchere in valoare de 3.000 de lei, suma ce poate fi folosita pentru tratarea cariilor dentare. Banii se pot obține la cerere, cu respectarea anumitor condiții. Cel care a facut anunțul este președintele Consiliului Județean Ilfov,…

- Legea 857 2022 este o mare ticalosie pentru democratie si pentru Romania, sustine senatorul USR de Constanta, Remus Negoi.Prin aceasta lege se respinge accesul liber la justitie al ONG urilor, iar acestea nu vor mai putea formula actiuni in instanta avand ca obiect controlul de legalitate asupra unui…

- Deputatul PSD Alin Chirila cere oprirea sprijinului Romaniei fata de Ucraina pana cand aceasta se va conforma conventiilor internationale privind Delta Dunarii. ”ROMANIA trebuie sa REACTIONEZE cat se poate de FERM fata de lucrarile ilegale facute de Ucraina pe Canalul_Bastroe. Este de-a dreptul revoltator…

- Mai mulți specialiști din domeniul legislativ spun despre acest contract ca a fost adoptat ilegal. Mai exact, Guvernul Nastase nu ar fi avut avizul consiliului legislativ pentru hotararea de Guvern care a reprezentat contractul de privatizare. Ci ar fi cerut avizul abia la 4 zile dupa adoptare. Mai…