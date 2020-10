Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca anul acesta sau anul viitor ar fi imposibil ca medicamentul Remdesivir pentru cei infectați cu Covid-19 sa poata fi produs in Romania. El a spus ca este nevoie de o linie speciala de producție, pe care producatorii romani de medicamente nu o au. Intrebat…

- Zeilinger, OMV: Este nevoie de companii cu buzunare adanci pentru a extrage gaze din Marea Neagra. O sonda sapata astazi nu va produce gaze maine, ci peste 10 ani Marea Neagra are potentialul de a deveni un jucator important pe piata europeana a gazelor, insa este nevoie de companii cu buzunare adanci…

- "Din nefericire, anul aceste, pe langa efectele negative pandemiei, care s-au reflectat in toata economia nationala si europeana, a fost afectata si agricultura, chiar daca in acest sector activitatea nu a fost oprita deloc. Totusi, efecte negative au aparut, fie din cauza faptului ca s-au inchis unele…

- Șeful de cabinet al premierului maghiar Viktor Orban a anunțat ca Ungaria iși va inchide frontierele pentru straini de la 1 septembrie pentru a limita creșterea numarului de imbolnaviri cu Covid-19. Oficialul maghiar a explicat ca, pe langa inchiderea granițelor pentru straini, țara sa are in plan sa…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica urmeaza sa lanseze in perioada imediat urmatoare o serie de actiuni de reglementare, monitorizare, management al incidentelor cibernetice etc in vederea asigurarii securitatii retelelor si sistemelor informatice ale operatorilor de…