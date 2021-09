Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregateste doua proiecte de ordonanta de urgenta care vizeaza piata asigurarilor - una privind pretul politei, iar cealalta privind o forma de protectie in cazul clientilor City Insurance, daca va fi cazul, a declarat, miercuri, premierul Florin Citu, care a precizat ca actele normative se…

- Premierul Florin Cîțu a spus miercuri ca Guvernul pregatește doua Ordonanțe de Urgența, care se afla la avizare și la Consiliul Concurenței, pentru cazul în care se ajunge la falimentul City Insurance, liderul pieței RCA, cu peste 3 milioane de clienți. O ordonanța se refera la prețurile…

- Premierul Florin Citu a fost intrebat, miercuri, daca se au in vedere masuri in domeniul asigurarilor, dupa situatia City Insurance care ar putea intra in faliment. ”Sunt doua OUG in avizare. Am discutat si astazi cu Consiliul Concurentei (…) Ar trebui sa fie pe masa Guvernului saptamana viitoare.…

- ​​Dupa ce o serie de service-uri au refuzat sa deschida dosare de dauna clienților asigurați la City Insurance de teama ca un potențial faliment declarat al firmei de asigurari va face sa nu-și mai recupereze banii. Purtatorul de cuvânt al ASF, Daniel Apostol, a confirmat pentru HotNews ca va…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a anunțat ca in conturile companiei de asigurari City Insurance nu a fost efectuata nicio plata pana la finalul zilei de 6 septembrie și va merge mai departe cu analiza și va lua deciziile care se impun, cel mai probabil falimentul, relateaza Hotnews.Pentru a acoperi…

- ​Firma olandeza I3CP, interesata de achiziția City Insurance, liderul pieței RCA aflat în administrare temporara pentru grave probleme de lichiditate, a anunțat joi seara ca a subscris toate acțiunile pentru capitalizarea cu 150 milioane euro a asiguratorului. Dincolo de anunț însa, au intrat…

- Apar noi informații ce vizeaza City Insurance, cea mai mare societate de polițe RCA din Romania.Florin Pandele, proprietarul grupului de service-uri Autocar, spune ca City Insurance continua sa propuna doar achitarea parțiala a facturilor de reparații, chiar și in situația in care se afla, adica sub…

- Florin Pandele, proprietarul grupului de service-uri Autocar, este de parere ca City Insurance continua sa propuna doar achitarea parțiala a facturilor de reparații, chiar și in situația in care se afla, respectiv sub administrarea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) și cu majoritatea acționarilor…