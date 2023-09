Cum vrea Guvernul să crească taxele și mai repede Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, a pregatit o Ordonanța de Urgența prin care vrea sa poata majora taxe in termene mai scurte de cele 6 luni prevazute in prezent de Codul Fiscal. Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordonanța de Urgența care, odata adoptat, ar permite introducerea de impozite și taxe noi, dar și majorarea […] The post Cum vrea Guvernul sa creasca taxele și mai repede appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

