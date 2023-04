Cum vrea Guvernul să acopere gaura bugetară: salarii înghețate, achiziții blocate, fără pensionari angajați Pastrarea salariilor bugetarilor puțin peste nivelul anului trecut sau blocarea unor achiziții ori inchirieri de bunuri sunt cateva dintre principalele masuri pe care vrea sa le ia Guvernul pentru a acoperi din gaura bugetara, estimata la 20 de miliarde de lei de ministrul Finanțelor. Inclusiv angajarile sunt blocate in mai multe situații iar pensionarii nu vor mai putea lucra la stat și vor trebui sa renunțe la incasarea pensiei, daca vor sa ramana in administrație. Conform unei Ordonanțe de Urgența aflate in lucru, conducatorii autoritaților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

