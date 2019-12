Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul modifica din nou sistemul de pensii private, prin eliminarea prevederilor OUG 114. Cați bani au strans romanii la Pilonul II Sistemul de pensii se modifica din nou. Ca sa-i stimuleze pe angajați sa aleaga mai degraba pensiile private, Guvernul a anunțat ca va abroga modificarile facute de PSD…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Ionel Danca, a anunțat (pe facebook!!!)ca Executivul a discutat patru propuneri de modificare a OUG 114 astfel incat sa fie impiedicata ”distrugerea și naționalizarea” Pilonului 2 de pensii. Potrivit lui Danca, modificarile vor face ca cei care contribuie sa ramana…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Ionel Danca, a anunțat ca Executivul a discutat patru propuneri de modificare a OUG 114 astfel incat sa fie impiedicata "distrugerea și naționalizarea" Pilonului 2 de pensii. Potrivit lui Danca, modificarile vor face ca cei care contribuie sa ramana cu mai mulți…

- Cerinta de majorare suplimentara a capitalului pentru administratorii fondurilor de pensii private se abroga prin modificarile la OUG 114, a declarat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "Un alt capitol important de prevederi din Ordonanta 114, cele privitoare la Pilonul II de pensii,…

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 ar putea fi adoptata prin angajarea raspunderii Guvernului, adica ocolind dezbaterea parlamentara. Este o idee controversata a PNL, care deja a provocat valuri in randul fragilei majoritati care il sustine pe Ludovic Orban.Posibilitatea ca un Executiv sa foloseasca…

- Guvernul a adoptat ordonanța de urgența prin care se trece la 16 ministere, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Ionel Danca. Guvernul Orban a aprobat in prima ședința OUG privind restructurarea aparatului central. In urma reorganizarii, sunt deființate ministere, fiind comasate activitați…

- Guvernul Orban se reuneste, miercuri, in prima sedinta de Executiv. Noul Guvern are pe agenda Ordonanta de Urgenta privind restructurarea, prin care sa se oficializeze comasarea ministerelor. Initial, sedinta fusese anuntata, pe surse, pentru ziua de marti, insa s-a amanat cu o zi, pentru finalizarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la inaugurarea statiei de comprimare gaze naturale Podisor, din judetul Giurgiu, ca sectorul energetic a fost grav perturbat in ultimul an de masuri hazardate, precum Ordonanta 114, si a subliniat ca urgenta zero este repararea "raului produs". "Este…