Noul primar al Sectorului 1 din București, George Tuța, a subliniat ca extinderea infrastructurii școlare reprezinta una dintre prioritațile mandatului sau și a explicat cum va face pentru a crește numarul de școli și gradinițe pentru a acoperi nevoile populației. „Construirea de școli pentru a extinde rețeaua este obligatorie pentru ca ai o mie […]

- Noul primar al Sectorului 1 propune inființarea unei comisii mixte, formata din echipa sa și oameni din actuala administrație condusa de Clotilde Armand, care sa urmareasca proiectele in derulare și sa se asigure ca sincopele cauzate de schimbarea conducerii nu vor cauza intarzieri in implementarea…

- Scene incredibile surprinse in traficul din București, unde o femeie, care avea in geam semnul de incepator, avea in brațe o fetița care manevra volanul in intersecția dintre șoseaua Colentina și șoseaua Fundeni. Imaginile au fost postate in social media, iar Poliția a transmis ca s-a sesizat și face…

- Catalin Drula, liderul demisionar al USR, a declarat luni, intr-o conferința de presa, ca primarii Sectoarelor 1 și 2, Clotilde Armand, respectiv Radu Mihaiu, ambii de la USR, au pierdut alegerile in fața candidaților PNL-PSD, anume George Tuța și Rareș Hopinca. Pus in fața faptului implinit de catre…

- Un incident șocant a avut loc, marți, la un supermarket din cartierul Straulești, din București. Un copil și bunica lui s-au electrocutat in zona coșurilor de cumparaturi. Copilul, in varsta de 5 ani, a atins barele metalice care despart carucioarele de cumparaturi moment in care a inceput sa planga…

- Un barbat a incercat sa incendieze intrarea in Ambasada Israelului din București, suparat ca nu este primit in audiența, conform unor surse judiciare citate de Antena 3 CNN. Barbatul avea la el o sticla cu o substanța inflamabila, dar cand a aprins un afiș aflat pe ușa ambasadei, a fost imobilizat imediat.…

- Biroul Electoral Central (BEC) a adoptat, miercuri, o hotarare prin care permite desființarea unei alianțe electorale pana la data de 26 aprilie, deși o hotarare de guvern prevede ca data-limita era de 21 aprilie. Hotararea BEC are relevanța in acest moment pentru PSD și PNL, cele doua partide care…

- 90 de blocuri din centrul Capitalei nu vor avea apa calda pana pe 30 aprilie, cauza fiind modernizarea unui tronson de doi kilometri de conducta din Magistrala 2 Sud, a anunțat Termoenergetica, luni, 22 aprilie. Conducta inlocuita a fost data in funcțiune in 1963, iar principalele zone afectate sunt…

- Criminalul care a evadat dintr-o ambulanța, in București, a fost prins. A reușit sa ajunga aproape de casa, la Oradea. El a fost recunoscut pe strada de un barbat care a sunat imediat la poliție. Meszaros Zsombor planuia sa fuga din Romania, de aceea se dusese la Oradea, ca sa incerce sa treaca ilegal…