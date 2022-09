Cum vrea FMI să scoată Europa „din foame”. Planul care se dezvoltă în secret Cand economiile se opresc din crestere, dupa cum ameninta s-o faca aproape in intreaga lume, politicienii injecteaza de obicei sustinere fiscala pentru a indrepta lucrurile, insa de aceasta data lucrurile vor fi complicate. Acesta este contextul in care luptele pe bugete se intensifica in multe tari, cu Italia deja o victima majora. Riscul ca bugetele […] The post Cum vrea FMI sa scoata Europa "din foame". Planul care se dezvolta in secret first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- August a fost cea mai scumpa luna inregistrata vreodata pentru tarifele la energie electrica in Europa, in condițiile in care conflictul dintre Rusia și Ucraina continua sa impinga prețurile la gaze mai sus, a anunțat Rystad Energy. Tarifele europene la electricitate au mai crescut saptamana trecuta,…

- Din cauza problemei refugiatilor, 21 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat in iunie un mecanism de solidaritate voluntara care trebuie sa usureze presiunea migrantilor asupra tarilor sudice, asa cum este Italia, conform unui material publicat pe portalul europeannewsroom.com, scrie Agerpres.…

- Preturile la energie din Europa s-au dublat in doar doua luni: Crește riscul unei recesiuni Preturile la energie din Europa s-au dublat in doar doua luni: Crește riscul unei recesiuni In doar doua luni, preturile la energie din Europa s-au dublat, crescand riscul adancirii in bratele unei recesiuni.…

- In conditiile in care UE se confrunta cu riscul unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze din Rusia, Comisia Europeana a propus astazi un nou instrument legislativ, Planul european de reducere a cererii de gaze, care vizeaza diminuarea folosirii gazelor in Europa cu 15% pina in primavara…

- Eforturile disperate din Italia de a impiedica caderea executivului condus de Mario Draghi constituie doar cea mai recenta furtuna politica din Europa, provocata de incercarile lui Vladimir Putin de a testa rezistența Occidentului contra Rusiei. Șeful dip

- Seceta reduce producția de energie hidroelectrica și de alimente, sporind presiunea exercitata deja asupra prețurilor de razboiul din Ucraina, scrie Politico . Europa traverseaza una dintre cele mai secetoase veri din istoria sa. Alerte de seceta au fost deja emise pentru cea mai mare parte a continentului,…

- ”Impozitarea progresiva, nu am spus niciodata si nu spun nici astazi. Nu va fi implementata anul acesta, si nu cred ca nici anul viitor, dar este o baza de discutie si stiti ca porneste digitalizarea de la ANAF, de la Vama, de la autoritatile locale, fiindca trebuie ceva integrat. Sa vedem cum construim…

- ”In cadrul Asociatiei Romane pentru Energie Eoliana (RWEA) au avut loc noi alegeri pentru stablirea conducerii, materilaizate prin decizia Consiliului Director de a ii realege pe Carlo Pignoloni – CEO si country manager Enel Romania, in functia de presedinte al Asociatiei si pe Adrian Borotea – director…