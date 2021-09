Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, președintele PNL, crede ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, poate rezolva imediat criza politica de la București. Este nevoie de un un tete-a-tete cu cei implicați, nu știu de ce nu o face, spune Orban. „Președintele poate rezolva criza… un tete-a-tete de 15 minute cu cei implicați”,…

- Fostul ministru al Justiției, a carui revocare de catre premierul Florin Cițu a dus țara intr-o noua criza politica, vine in aceasta seara la Realitatea PLUS, de la ora 21.00. Sunt acuzații fara precedent lansate de Stelian Ion la adresa celor mai importanți lideri politici! Cine a facut presiuni asupra…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sugerat ca Florin Citu si-a depus candidatura pentru sefia partidului doar dupa consultarea presedintelui Klaus Iohannis. De asemenea, solutie pentru iesirea din criza este considerata retragerea lui Florin Citu din functie.

- Miniștrii USR PLUS și-au depus demisiile din Guvernul Cițu. Criza politica se adancește. Dan Barna: ”Mergem mai departe” Miniștrii USR PLUS și-au depus, marți dimineața, demisiile din Guvernul Cițu, a anunțat copreședintele Alianței USR PLUS, Dan Barna, intr-o postare pe Facebook. Aceștia au inregistrat…

- Ministrii USR PLUS demisioneaza din Guvernul Romaniei condus de Florin Citu. Decizia ieșirii de la guvernare a venit dupa ce social-democrații au decis, luni, sa boicoteze ședința Birourilor Permanente Reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor, unde se discuta introducerea

- Un sondaj realizat de CURS analizeaza evenimentele politice din ultima saptamana, iar romanii ii vad la fel de vinovați pe cei de la USR-PLUS, dar și pe cei de la PNL pentru criza politica actuala. Conform sondajului CURS, la intrebarea ”Cine credeți ca este principalul responsabil?”, 32%…

- Președintele Klaus Iohannis s-a poziționat in mod categoric de partea premierului Florin Cițu in criza guvernamentala provocata miercuri prin demiterea fostului ministru al Justiției Stelian Ion. Mesajul președintelui Iohannis a venit sambata, la pranz, pe Facebook, nu printr-un comunicat al administrației…