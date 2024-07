Cum vrea eternul Lucian Pahonțu să rămână la conducerea SPP și după pensionare Controversatul director al Serviciului de Protecție și Paza (SPP), Lucian Pahonțu, vrea, printr-o șmecherie legislativa, sa ramana conducerea serviciului și dupa pensionare. La inceputul lunii noiembrie 2024, controversatul Lucian-Silvan Pahonțu ar trebuie sa plece, dupa aproape 20 de ani, de la conducerea SPP, prin pensionare. Numai ca, potrivit informațiilor noastre, „generalul-doctor” Lucian Pahonțu nu […] The post Cum vrea eternul Lucian Pahonțu sa ramana la conducerea SPP și dupa pensionare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

