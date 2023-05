Elon Musk a primit aprobarea sa implanteze cipuri cerebrale. Astfel, va incepe primul studiu clinic pe oameni. Aprobarea FDA „reprezinta un prim pas important care va permite tehnologiei noastre intr-o buna zi sa ajute mulți oameni”, a declarat Neuralink intr-o postare facuta pe pagina sa de Twitter. Cum va functiona cipul? Clinica construiește un implant […] The post Cum vrea Elon Musk sa-i transforme pe oameni intr-o "turma" de roboti: va implanta cipuri cerebrale first appeared on Ziarul National .