- Presedintele Klaus Iohannis, candidat al PNL la alegerile prezidentiale, a declarat luni ca nu va participa la o dezbatere cu contracandidata sa, Viorica Dancila, lider al PSD, pentru ca aceasta reprezinta un "partid nereformat" care "a atacat romanii in strada" si a tolerat permanent "atacuri xenofobe…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Viorica Dancila nu va fi primita la dezbaterea organizata marti, de staff-ul PNL, la Biblioteca Centrala Universitara, daca aceasta va veni acolo. "Nu va fi primita, fiindca nu este o dezbatere la care am invitat pe cineva. Este o discutie cu jurnalisti,…

- Prezidentiabilul PSD Viorica Dancila a declarat duminica, la Antena3, ca nu stie inca daca va merge la dezbaterea organizata de presedintele Klaus Iohannis cu jurnalisti si formatori de opinie si si-a exprimat speranta ca acesta sa fie sfatuit sa isi invite contracandidatul la o dezbatere, declarandu-se…

- Scrisoarea pe care o trimite staff-ul de campanie al Vioricai Dancila catre staff-ul de campanie al lui Klaus Iohannis a fost facuta publica. E o scrisoare semnata de Lia Olguța Vasilescu trimisa domnului Dan Motreanu, șeful echipei de campanie a PNL. Textul integral al scrisorii: "Domnului Dan Motreanu,…

- Presedintele Klaus Iohannis a obtinut, in Brasov, 41,38% la scrutinul de duminica, dupa numararea voturilor din peste 80% dintre sectii, conform numaratorii paralele efectuata de PNL Brasov.Conform presedintelui PNL Brasov, Adrian Vestea, candidatul sustinut de Alianta USR PLUS, Dan Barna,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat sambata, in statiunea Venus, ca dupa ce a respins propunerile de ministri si i-a cerut premierului Viorica Dancila sa le prezinte in Parlament, aceasta a venit in fata natiunii "cu afirmatii ciudate". "Eu am venit in fata natiunii cu argumente constitutionale…