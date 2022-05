Stiri pe aceeasi tema

- Prezent ieri la Luduș unde a discutat cu reprezentanții cultivatorilor de sfecla din zona Mureș soluții pentru salvarea fabricii de zahar, Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a anunțat ca și fermierii vor putea beneficia de prevederile Ordonanței de Urgența adoptata de Guvern, pentru implementarea…

- Fonduri pentru fermieri și industria alimentara Adrian Chesnoiu. Foto: facebook.com/ChesnoiuAdrianIonut RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI- Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunțat ca și fermierii vor putea beneficia de prevederile ordonanței de ugența adoptata ieri de guvern pentru…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat joi la Ludus, ca Guvernul a decis ca o parte din Fondul pentru Modernizare alocat Romaniei sa fie dirijat catre fermieri si catre industria alimentara, astfel incat sa se asigure independenta energetica a acestui sector, transmite Agerpres. „Ieri am…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi Bugetul de venituri și cheltuieli al Complexului Energetic Oltenia (CEO). Potrivit premierului Nicolae Ciuca, Guvernul așteapta de la conducerea Complexului Energetic Oltenia sa creasca producția de energie electrica pe baza de carbune. Angajamentul luat de șefii…

- Ministerul Agriculturii lucreaza la un program de sprijin pentru independenta energetica a fermelor si a companiilor din industria alimentara prin care se vor acorda sumele necesare pentru investitii in energie regenerabila, a anuntat, vineri, ministrul de resort, Adrian Chesnoiu. “Avem solutii si pe…

- Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta privind plafonarea preturilor la energie electrica si gaze timp de un an, atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei industriali, a scris, pe Facebook, ministrul de resort, Virgil Popescu . “Romanii vor avea parte de sustinerea Guvernului pentru plata…

- Intrebat daca se va plafona prețul in perioada urmatoare, Adrian Chesnoiu a mai spus ca „daca se va ajunge in situatii critice, avem scenariile pregatite. Ele trebuie date gradual, nu sub impulsul emotiilor. Printr-o simpla reactie in lant am vazut ce s-a intamplat la combustibili.Astazi, Romania nu…

- Masura este luata ca urmare a incetarii starii de alerta instituita pe teritoriul Romaniei și, respectiv, incetarea aplicabilitații masurilor adoptate pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19.Conform prevederilor OUG nr. 129/2021, in vederea identificarii contactilor unei persoane infectate…