- Brigitte și Florin Pastrama au planuri mari pentru anul acesta. Cei doi vor sa-și ia o casa in Dubai unde sa stea cat timp in Romania vreme este rece și mohorata. Cuplul a facut deja demersurile pentru procedura de cumparare a unui apartament cu trei camere in Dubai și primul pas este achitarea unui…

- Dupa ce a cașțigat turneul ITF de la Dubai, Sorana Cirstea s-a implicat in proiectul Asociației Magic, asociație care ajuta copii grav bolnavi in preajma sarbatorile de iarna. Tenismena nu numai ca a luat parte la acest proiect, dar a provocat și alți sportivi sa i se alature.“De Sarbatori am ales sa…

- Ultimul trofeu obtinut de romanca i se datoreaza in mare parte si Simonei Halep. Omul pe care l-a concediat numarul 2 WTA a fost angajat de Sorana Cirstea, iar mutarea a avut succes.Sorana Cirstea a dat lovitura pe final de sezon cand, de obicei, cele mai multe jucatoare sunt epuizate dupa foarte multe…

- ​Sorana Cîrstea si Elena Gabriela Ruse s-au calificat, miercuri, în sferturile de finala ale turneului ITF de la Dubai, cu premii totale de 100.000 de dolari.Cîrstea, locul 86 WTA, a învins-o, în optimi, cu scorul de 6-0, 6-3, pe italianca Elisabetta Cocciaretto,…

- Diego Maradona a murit miercuri, 25 noiembrie 2020, la doar 60 de ani. Salt Bae, unul dintre cei mai renumiți bucatori ai planetei, a rezervat pentru totdeauna o masa in memoria lui „El Pipe D'oro”, la celebrul restaurant pe care il deține in Dubai. Maradona, considerat de mulți cel mai mare fotbalist…

- Vince Reffet, in varsta de 36 de ani, era cunoscut pentru reusita sa din 2017 cand a patruns intr-un avion aflat in zbor, dar si pentru ca s-a lansat de pe cel mai inalt turn din lume, Burj Khalifa (828 metri) din Dubai si zborul alaturi de un A380 al companiei Emirates sau de Patrouille de France in…