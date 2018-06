Cum vrea Apple sa ne faca sa mai lasam telefonul din mana Dependenta de smartphone-uri este o chestiune in legatura cu care specialisti din domenii diverse avertizeaza deja de cativa ani ca ar trebui sa fim ingrijorati. Iata ca "vindecarea"ar putea veni tocmai de la compania responsabila in mare masura pentru popularitea pe care telefoanele inteligente o au.



Apple va introduce luni, cu ocazia conferintei dezvoltatorilor, o noua functie pentru iPhone-uri si iPad-uri, numita "Digital Health" (Sanatate digitala), noteaza CNBC.



Functia va fi integrata in noul sistem de operare iOS 12 si ar trebui sa ii ajute pe utilizatori sa isi gestioneze… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

