- Mircea Lucescu critica dur conducerea clubului CFR Cluj, pentru demiterea lui Edi Iordanescu, dupa numai trei meciuri. „E incalificabila atitudinea celor de la CFR Cluj in legatura cu un antrenor, dar ei știu cel mai bine ce se intampla acolo. Insa in fotbal trebuie sa aiba și rabdare, pentru ca in…

- Carlos Strandberg și Markus Rosenberg au vorbit dupa victoria lui Malmo cu CFR Cluj, scor 1-0. Cei doi jucatori nu se culca pe o ureche și așteapta cu nerabdare returul din Suedia. "E o victorie importanta pentru noi, una in deplasare, e un pas spre calificare. Am avut multa șansa la gol. CFR e o echipa…

- Prima repriza dintre CFR Cluj și Malmo a avut un final de coșmar pentru ardeleni. Dupa o ocazie mare ratata, Strandberg a scapat singur spre poarta, a tras slab pe jos, insa Arlauskis a comis o gafa uluitoare. VEZI AICI VIDEO! Cel mai bun portar al sezonului trecut in Liga 1 a scapat mingea in poarta…

- CFR Cluj ar urma sa joace cu Ludogoret Razgrad (Bulgaria) sau cu Vidi FC (Ungaria), în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, daca va trece de Malmo FF. La campioana Bulgariei evolueaza jucatorii Claudiu Keseru, Dragos Grigore si Cosmin Moti. Vidi…

- Arbitrul Nikola Dabanovici din Muntenegru va conduce la centru meciul CFR Cluj - Malmo, programat, marti, de la ora 19.00, in turul al doilea preliminar al Ligii CampionilorDabanovici va fi ajutat de compatriotii sai Djordjije Raznatovici si Marjan Paunovici. Rezerva va fi Milos Boskovici.Returul…

- Campioana Suediei a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa echipa Drita din Kosovo, in mansa a doua a primului tur preliminar al Ligii Campionilor. Golurile au fost marcate de Strandber '55 si Larsson '60. Malmo a castigat si in tur, cu 3-0, in deplasare. Echipa antrenata de…

- CFR Cluj l-a prezentat pe Edi Iordanescu, noul antrenor al echipei, care îi ia locul lui SuperDan. ”Bun venit, Edward Iordanescu! Suntem bucuroși sa va anunțam ca noul antrenor al campioanei CFR este Edward Iordanescu! Tehnicianul a semnat…

- Poli Iași are prima speciala ca sa incurce liderul FCSB, in meciul programat in Copou in cadrul etapei a 8-a din play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Jucatorii lui Flavius Stoican vor fi recompensati cu 20.000 de euro, in cazul unei victorii, iar, la egal, au promiși 10.000 de euro. Suma e totala, ea fiind…