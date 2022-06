Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii pentru protectia consumatorilor isi vor lasa la birou telefoanele mobile pe toata durata actiunilor de amploare, comunicarea pe teren, in interiorul grupului de control, fiind asigurata cu ajutorul celor 20 de statii de emisie-receptie performante, achizitionate special pentru aceste operatiuni,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) arata, joi, intr-un comunicat de presa, ca a mai parcurs o etapa in aplicarea strategiei interne de integritate si combatere a coruptiei, fiind facute toate demersurile necesare pentru implementarea procedurii de control in cazul actiunilor …

- De la inceputul anului, Hotelul InterContinental, unul dintre simbolurile emblematice al orașului București și-a pierdut numele. Acum se numește Grand Hotel Bucharest și risca sa fie inchis, dupa ce Protecția Consumatorilor a gasit mari nereguli. Deranjați de alaturarea hotelului din centrul Capitalei…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, a declarat duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 1-3, ca a vrut sa evolueze in aceasta confruntare, desi alti colegi sunt in vacanta, deoarece se bucura de fiecare moment pe teren su va avea timp de vacante dupa retragere, potrivit news.ro Fii…

- Compania de asigurare Euroins este acuzata de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania ca nu achita integral despagubirile aferente reparațiilor auto. Mai exact, un șofer care a avut un incident care trebuie achitat de Euroins, se duce pentru a incheia un dosar de dauna,…

- Adrian Petre (24 de ani) a inscris golul 2 in meciul dintre FC Argeș și Farul, scor 0-2, la doar cateva secunde dupa ce a intrat pe teren. Cu golul inscris la Pitești in aceasta dupa-amiaza, Adrian Petre a ajuns la un total de 9 reușite in acest sezon. Astazi, Petre, fost internațional de tineret, a…

- Comisarii ANPC au facut, marți, controale in trei spitale din București, unde au gasit o serie de nereguli printre care mancare expirata, mizerie și gandaci. Reprezentanții ANPC au anunțat printr-un comunciat de presa ca au dat amenzi in valoare de 32.000 lei si au oprit temporar prestarea serviciului…

- „Pentru patriarhul Kirill, obedient la comenzile cenzorilor ruși, in Ucraina nu exista «razboi»”, semnaleaza portalul EUObserver. Patriarhul rus e „expus la acuzații de complicitate la crime de razboi, crime impotriva umanitații și genocid”, intrucat „propagandiștii influenți pot avea un impact real”,…