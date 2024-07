Stiri pe aceeasi tema

- Radu Valcan, insoțit de ispitele Ioana și Diandra, a fost prezent in aceasta dimineața pe canapeaua de la Neatza cu Razvan și Dani. Prezentatorul celui mai hot reality-show a facut dezvaluiri explozive despre sezonul 8 al emisiunii "Insula Iubirii".

- Catalin Botezatu și-a anulat vacanțele din acest an! Deși este un mare fan al calatoriilor, designerul a fost nevoit sa ia aceasta decizie! Iata ce se intampla in viața lui și ce planuri mari.

- In exclusivitate la Neatza cu Razvan și Dani, Florin Ristei a vorbit despre parerea pe care o are cu privire la faptul ca Babasha a fost huiduit la concertul Coldplay. Iata in ce „tabara” se afla artistul!

- Cristina și Alexandru sunt primii logodiți din casa Mireasa, sezonul 9 al emisiunii. Cei doi sunt foarte fericiți impreuna și traiesc momente unice unul cu celalalt. Ei se gandesc deja la ziua nunții. Invitați in emisiunea Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1, concurenții au vorbit despre marele…

- Aris, fiul Andreei Esca, a semnat cu Antena 1. La ce emisiune apare! Aris Eram este hotarat sa-și construiasca un nume in industria televiziunii, pe cont propriu. Fiul Andreei Esca și-a facut deja debutul la Antena 1, odata cu participarea la show-ul America Express . Mai nou, el face parte din echipa…

- In ediția de pe 4 iunie 2024 din Neatza cu Razvan și Dani, chef Nicolai Tand a pregatit o rețeta ușoara de frigarui de porc. Acest preparat ar putea impresiona orice prieten atunci cand va strangeți sa faceți gratar. Iata care sunt ingredientele de care aveți nevoie.

- In ediția Neatza cu Razvan și Dani din 21 mai 2024, chef Nicolai Tand a pregatit o delicatesa italieneasca. Preparatul vedeta de astazi este reprezentat de cotletul milanez cu orez de legume!